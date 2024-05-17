宋家豪中繼0.1局被敲2安追平 幸運奪本季首勝

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）日職東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，投0.1局被敲出2支安打，不過沒有責失分，且平手局面退場後隊友馬上進帳分數，最終樂天以5比3獲勝，宋家豪奪本季首勝。

樂天今天作客大阪京瓷巨蛋與歐力士猛牛隊交手的賽事，宋家豪在8局下2局出局、一壘有人時登板，當時樂天以3比2領先，不過宋家豪接連被森友哉、紅林弘太郎敲出安打，失掉1分，計在前一任投手早川隆久身上，最後讓中川圭太擊出游擊方向滾地球出局。

總計宋家豪用7球投0.1局，被敲出2支安打，沒有責失分，單場最快球速149公里，本季目前防禦率1.84。雖然宋家豪退場時雙方戰成平手，不過9局上樂天展開攻勢，茂木榮五郎、小深田大翔敲安打後，小鄉裕哉選到保送形成滿壘，村林一輝敲出安打送回超前分，淺村榮斗再擊出高飛犧牲打得1分。

終場樂天以5比3擊敗歐力士，宋家豪幸運拿下勝投、為本季首勝，另外目前累積10次中繼成功。樂天先發投手早川隆久今天用107球投7.2局，被敲出5支安打，沒有出現保送，送出6次三振，失掉3分演出優質先發，不過最後無關勝敗。（編輯：陳政偉）1130517