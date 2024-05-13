林振瑋先發飆158公里 沙子宸後援3局無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）旅美紅雀隊台灣投手林振瑋今天在小聯盟1A先發出賽，投5.1局失掉2分責失分、最快球速158公里無關勝敗；運動家隊1A投手沙子宸今天後援登板，投3局失1分、也是無關勝敗。

美國職棒小聯盟1A賽事聖路易紅雀隊今天與邁阿密馬林魚隊交手，紅雀隊台灣投手林振瑋先發出賽，1局下雖被首名打者敲出安打、但沒讓對手延續攻勢，2局下讓打者3上3下。

林振瑋3局下對首名打者投出觸身球保送，但接著連抓3個出局數、沒有失分，4局下控球稍微有狀況，單局投出3次四壞保送，另外被敲出1支安打、失掉1分。

林振瑋5局下再讓打者3上3下，6局下續投1人出局後投出四壞保送、接著再被敲出二壘打掉分退場；林振瑋總計用77球投5.1局，被敲出3支安打，投出5次四死球保送，失掉3分（2分責失分），球隊終場以4比6吞敗，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率1.93。

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奧克蘭運動家隊1A投手沙子宸今天在與舊金山巨人隊1A比賽後援登板，兩隊5局打完、運動家隊0比4落後，6局下沙子宸接手投球，讓對手3上3下，7局下2人出局後被敲出安打，但接著讓打者敲出左外野方向飛球出局、沒有失分。

沙子宸8局下續投2人出局後接連被敲出2支安打失掉1分，今天總計用39球後援投3局，被敲出4支安打，失掉1分責失分，球隊終場以2比5吞敗，沙子宸無關勝敗，賽後防禦率4.38。（編輯：李亨山）1130513