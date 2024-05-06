林振瑋飆161公里先發敗 鄭宗哲3安3打點手感佳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北6日電）紅雀隊投手林振瑋今天在小聯盟1A先發，投5.1局失掉1分責失分、飆速161公里，球隊以0比5吞敗，林振瑋吞下個人本季第2敗；海盜隊小聯盟2A野手鄭宗哲今天3安3打點，手感佳。

美國職棒小聯盟1A賽事，聖路易紅雀隊今天與辛辛那提紅人交手，紅雀隊派出台灣投手林振瑋先發，林振瑋開賽連抓9個出局數，4局上被首名打者敲出二壘打上壘，隊友守備沒有幫忙，單局發生2次守備失誤、失掉2分。

林振瑋5局上也有被敲出1支安打、投出1次保送，但沒有失分，6局上續投，1人出局後投出四壞保送退場，接替投手沒能止血，又被敲出安打、高飛犧牲打掉分，有1分也要記在林振瑋身上；紅雀隊團隊雖敲出7支安打，比紅人隊的5支安打還多，但攻勢沒能有效串連吞敗。

林振瑋今天總計用91球投5.1局，被敲出2支安打，投出5次三振、2次保送，失掉3分（1分責失分）吞敗，賽後防禦率1.65。

匹茲堡海盜隊2A台灣好手鄭宗哲今天手感佳，在與華盛頓國民隊比賽中先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局上敲出二壘方向滾地球出局，3局上壘上有人時敲出中外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢。

5局上海盜隊靠著接連安打先拿1分，得點圈有人時鄭宗哲敲出右外野方向安打、一棒2分幫助球隊取得3比0領先，7局上海盜靠著失誤、犧牲觸擊攻佔二壘，鄭宗哲二壘打再帶1分打點，9局上遭觸身球保送上壘。

鄭宗哲今天總計4打數敲出3支安打，貢獻3分打點，個人本季首支二壘打出爐，賽後打擊率2成03；海盜隊終場以6比2搶勝。（編輯：陳仁華）1130506