鄭宗哲小聯盟1安1打點 李灝宇無安打靠保送上壘

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲小聯盟2A出賽，單場5打數敲出1支安打、貢獻1分打點；底特律老虎隊2A野手李灝宇今天也有先發出賽，3打數吞下1K，選到1次保送上壘。

美國職棒小聯盟2A賽事海盜隊今天與華盛頓國民隊交手，海盜隊台灣好手鄭宗哲先發打2棒、守游擊。

鄭宗哲1局下吞下三振，3局下敲出雙殺打，5局下球隊1比3落後，得點圈有人、2人出局時，鄭宗哲敲出安打送回分數，再靠著失誤上到二壘，隊友攻勢未延續，沒有替球隊跑回分數。

鄭宗哲7局下敲出中外野方向飛球出局，9局下吞下三振，總計5打數敲出1支安打，吞下2次三振、有1分打點，賽後打擊率1成58；海盜隊終場以2比10吞敗。

底特律老虎隊2A今天與紐約大都會隊2A交手，老虎隊台灣好手李灝宇先發打2棒、指定打擊，李灝宇1局下吞下三振，2局下敲出滾地球出局，4局下敲出游擊方向平飛球出局，7局下選到四壞保送上壘。

李灝宇今天總計3打數沒有安打，選到1次保送、吞下1次三振，賽後打擊率2成50；老虎隊終場以5比3搶勝。（編輯：張雅淨）1130415