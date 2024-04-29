林振瑋先發飆速158公里 莊陳仲敖奪旅美生涯首勝

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）聖路易紅雀隊投手林振瑋今天在小聯盟1A先發，7局無四死球、飆速158公里，率隊以4比0搶勝，拿下個人本季第2勝；運動家隊1A投手莊陳仲敖中繼好投、奪旅美生涯首勝。

小聯盟紅雀隊1A今天與明尼蘇達雙城隊1A交手，紅雀隊派出台灣投手林振瑋先發，林振瑋1局下1人出局後被敲出安打，但接著連抓2個出局數、沒讓隊友延續攻勢。

從1局下最後2個出局數開始算，林振瑋連抓11個出局數，直到5局下才又被首名打者敲出安打，接著製造雙殺，再三振化解危機。

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林振瑋6局下1人出局後也有被敲出安打，但沒有失分，7局下讓打者3上3下，完成投球任務。林振瑋總計用66球投7局，僅被敲出3支安打，投出7次三振、沒有四死球保送，無失分、奪下勝投，賽後防禦率1.64。

奧克蘭運動家隊1A台灣投手莊陳仲敖今天對西雅圖水手隊1A中繼登板，總計用58球投4局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、無失分，球隊終場以4比3搶勝，莊陳仲敖奪下個人旅美生涯首勝。（編輯：張雅淨）1130429