林振瑋小聯盟先發5局飆8次三振 奪職業生涯首勝

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）美職聖路易紅雀隊小聯盟1A台灣投手林振瑋今天先發出賽，主投5局飆出8次三振，沒有失分，奪下職業生涯首勝；亞利桑那響尾蛇隊2A的林家正則是敲雙安，還選到2次保送。

紅雀隊1A今天對上老虎隊1A的賽事，林振瑋先發登板，前2局演出6上6下，送出2次三振；林振瑋在3局上一度遇到亂流，被敲一壘安打後，連續出現2次保送，不過接下來連飆3次三振，化解滿壘危機。

林振瑋在4局上被敲二壘安打，再加上觸身球保送，一度面臨一、二壘有人局面，不過最後也順利化解，沒有掉分；5局上回穩連續解決3名打者，其中送出2次三振。

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總計林振瑋用78球投5局，被敲2支安打，飆出8次三振，沒有失分，最快球速達98.5英里（約158.5公里）。終場紅雀隊1A以6比1獲勝，林振瑋奪下美職生涯首勝，本季目前出賽3場、投15局，拿下1勝1敗，防禦率2.40。

響尾蛇隊2A的林家正今天在對紅雀隊2A的賽事先發打第9棒、擔任捕手，2局下二壘有人時，敲出二壘安打帶有1分打點；後2個打席都選到保送上壘，7局下再敲一壘安打。總計林家正2打數敲出2支安打，選到2次保送，目前打擊率8成。（編輯：張雅淨）1130421