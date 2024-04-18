林昱珉、林家正投捕搭檔出賽 投4.2局掉4分

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）美職響尾蛇隊2A台灣左投林昱珉今天與台灣隊友林家正投捕搭檔，林昱珉雖然前4局好投，不過第5局遇亂流，總計投4.2局失4分；林家正本季初登場就敲雙安，送回球隊唯一1分。

林昱珉目前與林家正一同在響尾蛇隊2A奮戰，今天投捕搭檔皆先發出賽，杭州亞運搭配再現。林昱珉在前2局演出6上6下，包含2次三振，3局上1出局後雖然被打二壘安打，不過讓下一棒打者擊出飛球形成雙殺，化解危機。

林昱珉在4局上投出1次保送，但也讓打者擊出雙殺打，不過5局上遇到亂流，接連被敲出6支安打，失掉4分後退場。總計林昱珉先發投4.2局，被敲出7支安打，投1次保送、2次三振，失掉4分。

最終響尾蛇隊2A以1比5不敵紅雀隊2A，林昱珉吞下敗投，本季目前出賽3場，戰績0勝1敗，防禦率6.39。

與林昱珉搭配的捕手林家正先發打第9棒，3局下一、三壘有人時，敲出右半邊安打，助球隊攻下第1分，也是全場唯一1分；5局下再敲左半邊一壘安打，7局下遭到觸身球上壘。總計林家正2打數敲出2支安打，本季首場出賽就上壘率百分百。（編輯：陳政偉）1130418