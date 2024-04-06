林昱珉本季初登板2A先發 3局飆5K無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）旅美亞利桑那響尾蛇隊台灣投手林昱珉今天在小聯盟2A先發，投3局飆出5次三振、失掉1分責失分，響尾蛇隊終場以5比12不敵聖地牙哥教士隊，林昱珉無關勝敗。

林昱珉今年開季從小聯盟2A出發，今天與教士隊比賽為本季首場登板，林昱珉開賽稍微有狀況，1人出局後先投出保送、被敲出安打讓打者攻占得點圈，2人出局後再被敲出安打失掉1分，接著三振抓到出局數沒有多掉分數。

林昱珉2局上1人出局後控球稍微有狀況，投出四壞保送、觸身球保送，還發生一次暴投，有危機時還是用三振化解。

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林昱珉3局上1人出局後被敲出二壘打，接著連續飆出2次三振、沒有多掉分數；林昱珉今天總計用67球投3局，被敲出3支安打，投出5次三振，有3次四死球保送，失掉1分責失分。

響尾蛇隊2局下羅伯茲（Caleb Roberts）敲出追平比數陽春砲，也幫林昱珉敗投解套；響尾蛇隊牛棚投手壓不住，教士隊打線串聯搶分，4局拿下2分、5局攻下7分，7局、9局再各拿1分，響尾蛇隊吞敗。（編輯：陳政偉）1130406