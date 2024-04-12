小聯盟2A林昱珉先發5局失4分 飆10次三振

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北12日電）美職亞利桑那響尾蛇隊小聯盟2A台灣左投林昱珉今天先發出賽，主投5局失掉4分，其中被敲出1發陽春全壘打，不過也飆出多達10次三振；同場陳聖平則是4打數沒有敲安打。

響尾蛇隊2A今天對上運動家隊2A的賽事，林昱珉擔任先發投手，1局下雖然先被敲2支一壘安打，不過之後連飆3次三振，化解危機；2局下投出保送後，再被敲2支安打掉2分；3局下回穩，送出2次三振，沒有失分。

林昱珉在4局下投出觸身球後，被敲二壘安打掉1分；5局下則是被轟出一發陽春砲，不過也送出2次三振。總計林昱珉先發投5局，被敲7支安打，出現2次四死球，飆出10次三振，失掉4分，本季目前出賽2場，防禦率5.63。

林昱珉退場時雖然球隊以3比4落後，不過之後球隊一度取得領先，逃過敗投，但最後響尾蛇隊2A被運動家隊2A的威爾森（Jacob Wilson）轟出逆轉滿貫砲，最終以5比8落敗，林昱珉無關勝敗。

林昱珉的隊友陳聖平今天同場出賽，先發打第9棒、擔任游擊手，不過4打數沒有被敲出安打，吞下2次三振，本季目前打擊率1成33。（編輯：陳政偉）1130412