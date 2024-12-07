林昱珉被看好養成MLB響尾蛇5號先發 需有更精準控球
2024/12/7 11:25（12/7 11:49 更新）
（中央社記者謝靜雯台北7日電）美國運動網站Fangraphs分析美職亞利桑那響尾蛇潛力新秀，提及台灣左投林昱珉，點出林昱珉有出色運動能力，看好他成為球隊5號先發輪值，但需要有更精準的控球能力。
美國運動網站分析美職亞利桑那響尾蛇潛力新秀報告、林昱珉名列16，文中提到林昱珉今年4月底因為被界外球強襲球擊中臉部動刀，直到6月才歸隊，但還是在小聯盟球季先發出賽21場、投球局數破100局，並且季末升上3A，在季後參加秋季聯盟賽事。
文中也提到，林昱珉代表台灣打世界12強棒球賽，接下冠軍戰先發對日本任務，日本從2019年後沒在國際賽事輸過，林昱珉率隊擊敗日本隊，成為台灣棒球史上重要的戰役。
報告中提及，林昱珉有膽識、自信、運動能力突出，但球威和控球能力還不算最佳，揮臂動作長、動作難以固定，像林昱珉這樣投球均速在142至148公里間的投手，要成為成功的先發投手，需要具備更精準的控球能力。
林昱珉的曲球獲得不錯評價，目前已經有具大聯盟平均水準的評價，可以有效搶好球數，另外還有卡特、變速等球路。
文中提到，林昱珉距離「規則五」選秀還剩2個球季，這也讓響尾蛇隊有空間在不占40人名單的情況下養成，看好林昱珉未來會是球隊5號先發輪值人選。（編輯：陳政偉）1131207
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