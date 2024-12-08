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鄧愷威與舊金山巨人簽小聯盟合約 受邀大聯盟春訓

2024/12/8 10:40
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（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅美投手鄧愷威11月遭美國職棒舊金山巨人隊指定讓渡（DFA），根據巨人隊異動紀錄，巨人隊再與鄧愷威簽下小聯盟合約，並且受邀明年大聯盟春訓、再拚大聯盟機會。

26歲投手鄧愷威在2017年與美職明尼蘇達雙城隊簽約，2019年轉戰巨人隊，今年在台灣時間3月30日升上大聯盟、成為台灣史上第17人，並在台灣時間4月1日完成大聯盟生涯初登板，對聖地牙哥教士中繼投3局失掉3分責失分、無關勝敗。

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鄧愷威本季在大聯盟留下4場出賽紀錄，總計投11局被敲出15支安打，包括2發全壘打，投出7次三振，失掉12分責失分、防禦率9.82。今年球季在小聯盟合計出賽25場（14場先發），戰績3勝6敗，防禦率8.66、成績不算理想。

巨人隊11月底將鄧愷威指定讓渡（DFA）、清出40人名單空間，根據巨人隊官網異動紀錄，鄧愷威在台灣時間11月30日再度與巨人隊簽下小聯盟合約；鄧愷威也有受邀明年大聯盟春訓，力拚再回到大聯盟舞台的機會。（編輯：張雅淨）1131208

鄧愷威
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