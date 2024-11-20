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鄧愷威遭巨人隊指定轉讓 移出40人名單

2024/11/20 09:39（11/20 10:46 更新）
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旅美投手鄧愷威。（中央社檔案照片）
旅美投手鄧愷威。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張欣瑜舊金山19日專電）美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人隊今天宣布，台灣投手鄧愷威被指定轉讓（DFA）。未來將有七天時間，決定是否會續留巨人隊。

鄧愷威3月29日曾升上大聯盟，成為歷年來第17位出身台灣的大聯盟球員。

過往在小聯盟擔任先發投手的鄧愷威，在大聯盟4場比賽多以中繼後援投手為主，總計共投了11局，被敲出15支安打，失掉12分，送出7次三振，另有8次四壞保送，每局被上壘率（WHIP）2.09。他在4月20日被下放回小聯盟3A。

重回小聯盟的鄧愷威，角色在先發與後援兩者中頻繁調動，也增加了調整難度。本季在巨人3A出賽23場有13場先發，戰績3勝6敗、防禦率8.60，共投75.1局，被敲95支安打，送出61次三振，另有44次保送，每局被上壘率1.81。防禦率與投球局數的數據不理想，過往引以為傲的三振數未達預期，今天遭到球隊讓渡。

此外，巨人隊在將鄧愷威指定轉讓並正式移出40人名單後，將另兩位3A投手西莫（Carson Seymour）與拉格斯戴爾（Carson Ragsdale）放進40人名單。

鄧愷威被移出40人名單，未來動向未定。一般來說，球員遭指定轉讓會有3個選項，經過讓渡程序後，接受球團的安排下小聯盟，或是交易，或是直接釋出成為自由球員。（編輯：陳承功）1131120

#MLB
#台灣
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#舊金山巨人隊
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美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人隊今天宣布，台灣投手鄧愷威被指定轉讓（DFA）。圖為鄧愷威4月在MLB巨人球場練投。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年11月20日
美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人隊今天宣布，台灣投手鄧愷威被指定轉讓（DFA）。圖為鄧愷威4月在MLB巨人球場練投。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年11月20日
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