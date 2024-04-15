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鄧愷威對光芒投3.2局失2分 大聯盟生涯最長投球局數

2024/4/15 06:04（4/15 07:11 更新）
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（中央社記者張欣瑜舊金山14日專電）美國職棒舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威今天客場對坦帕灣光芒，總計投3.2局，送出1次三振、沒有四壞保送，可惜被敲出2支陽春砲，總計失掉2分，巨人最終以4比9落敗。

巨人隊今天派出賽揚獎投手史奈爾（Blake Snell）先發，他在上一場比賽投3局掉3分，今天表現依舊不佳，投4局就失掉7分，包括4局下被品托（Rene Pinto）敲出一支3分砲，球隊在落後6分的情況下，5局下派出鄧愷威登板。

鄧愷威一上場迅速解決2名打者，接著面對羅沙里歐（Amed Rosario）被敲出內野安打，但隨後立刻化解壘上有人危機。

6局下，鄧愷威續投，依舊保持省球模式，前2個出局數僅花3球。但面對今天敲出過3分砲的品托，鄧愷威的伸卡球被逮到，被敲出右外野方向全壘打，隨後保持穩定讓第3人出局，完成這局投球。

7局下，鄧愷威再上場，1人出局的情況下，被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出中間方向強勁飛球，隊友李政厚演出美技撲接，守住一支可能出現的長打，鄧愷威也振臂歡呼。

不過，下一棒打者巴瑞德斯（Isaac Paredes）敲出全壘打，鄧愷威失掉本場比賽第2分，接著羅沙里歐上場後再敲出安打，所幸鄧愷威隨後回穩，面對米德（Curtis Mead）送出本場比賽個人第1次三振。

8局下，鄧愷威仍留在場上，面對古德朗（Niko Goodrum），鄧愷威自己下丘守備，完成第1個出局數，接下來打者希瑞（Jose Siri）揮出中外野方向深遠飛球，李政厚再度演出美技，在全壘打牆前接殺出局。鄧愷威隨後被換下場。

本場比賽鄧愷威總計投3.2局，較上場出賽多1人次，被敲出4支安打，包括2支陽春砲，失掉2分，送出1次三振，賽後防禦率從7.11降至6.30，這也是他上大聯盟以來，投球局數最長的一場。巨人最終以4比9吞敗。（編輯：何宏儒）1130415

#鄧愷威
#坦帕灣光芒
#李政厚
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