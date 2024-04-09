鄧愷威對國民投3.1局失2分 總教練讚「拯救球隊」

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（中央社記者張欣瑜舊金山8日專電）效力舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威今天在主場對華盛頓國民隊，在球隊落後的狀況下出賽，後援3.1局飆2K失2分。總教練梅爾文賽後受訪肯定鄧愷威表現，表示他投得不錯，吃下不少局數「拯救球隊」。

美國職棒大聯盟巨人迎戰國民三連戰首場賽事，巨人派出史奈爾（Blake Snell）先發，不過狀況不穩，投3局就失掉3分退場。

球隊隨後啟用中繼投手，先後在第4局換上米勒（Erik Miller）和第5局換上魯普（Landen Roupp），但仍持續失血，給了鄧愷威本季第2度登板機會。

鄧愷威6局上出場，把握機會幫助球隊吃下不少局數，總計後援3.1局、飆出2次三振、出現2次4壞球、失掉2分，終場巨人以1:8落敗。

今天他一上場就展現絕佳的壓制力，6局上僅用了10球就送出三上三下，7局上續投，依舊沒有讓任何對方打者上壘，8局上，繼續留在場上沒有失分。

9局上，鄧愷威繼續投第4局，不過控球不如前3局精準，面對首名打者楊恩（Jacob Young）先投出觸身球，下一棒溫克（Jesse Winker）第一球就選擇攻擊敲出安打。面對兩人在壘的壓力狀況下，鄧愷威再被湯瑪斯（Lane Thomas）敲出左邊方向強勁滾地安打，也失掉1分。

鄧愷威雖然隨後面對重炮手蓋洛（Joey Gallo）送出三振，在與曼尼塞斯（Joey Meneses）對決7球後，最後送出四壞保送，被換下場結束本日的投球工作。

賽後，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）在記者會上，肯定鄧愷威的表現，表示他「拯救了球隊」，米勒和魯普接連下場，球隊需要人幫忙吃局數，「他救了我們，我覺得他投得不錯。」

總教練梅爾文賽後受訪肯定鄧愷威表現，表示他投得不錯，吃下不少局數「拯救球隊」。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年4月9日

鄧愷威賽後接受中央社訪問，表示相較於大聯盟初登板，今天上場心情穩定，不會緊張或是興奮，比較習慣在大聯盟投球的感覺了。

他說，雖然不是很滿意最後一局表現，但今天感覺在攻擊好球帶方面有比上一場好，自上次初登板後連續一星期沒上場，最後一局動作穩定有點跑掉，所以導致控球沒有前3局那麼理想。

升上大聯盟後2度登板受到總教練肯定，鄧愷威也笑說，每次剪短頭髮好像都會有好運，今天球隊剛好有人來幫忙剪了頭髮，沒想到就有機會上場。

鄧愷威全家人日前飛來舊金山，在巨人主場幫鄧愷威加油，明天即將返回台灣，他很開心家人在舊金山的最後一晚，能夠看到他出場，不枉此行。（編輯：陳慧萍）1130409