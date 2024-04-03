韓球星李政厚轉戰MLB 對台熟悉樂與鄧愷威一起打拚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）從韓國轉戰美國職棒大聯盟（MLB），明星外野手李政厚態度謙虛，自認與台灣投手鄧愷威同為新人，希望一起貢獻球隊。他受訪回顧過去常到台灣比賽，對台灣很熟悉。

舊金山巨人1日起作客洛杉磯道奇主場，場上吹起亞洲風，道奇隊有大谷翔平、山本由伸等2名日本球星；巨人隊有今年從韓職（KBO）轉戰大聯盟的外野手李政厚，小聯盟升上來的台灣投手鄧愷威。

25歲的李政厚今年以6年1億1300萬美元（約新台幣36億元）合約加盟巨人，開季至今稱職扮演開路先鋒第1棒。他的父親是韓職傳奇盜壘王李鍾範，他承襲老爸「風之子」外號，現在美國媒體叫他「風之孫」（Grandson of the Wind）。

李政厚的表現受球團高層、總教練讚賞。巨人執行長貝爾（Larry Baer）今天到洛杉磯客場觀賽，賽前與李政厚交談，要他保持現在的表現，球隊後天回舊金山主場，球迷一定會熱烈歡迎。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽前回答中央社提問「亞洲球員要大聯盟成功有何關鍵？」執教生涯帶過日本傳奇球星鈴木一朗的梅爾文指出，李政厚的表現值得效法。

梅爾文說：「專注比賽，想辦法瞭解對手，想辦法創造新球風。如果有一個範本的話，就是李政厚現在的表現。他沒有想太多，就只是盡情打球，享受比賽。」

李政厚接受中央社訪問，談到他與效力教士隊韓國球員金河成想法一致，「希望透過自己的表現，為更多的韓國選手開創一片天地，到美國打球有更好的環境，也讓年輕選手有夢想去追。」

3天前在聖地牙哥，李政厚敲出個人在大聯盟的首轟，隔天鄧愷威在大聯盟初登板投3局。

李政厚談到同隊的鄧愷威，表示為他的生涯初登板感到開心。李政厚說，兩人同樣是亞洲球員，也都是大聯盟新人，「有這樣的共同點，希望我們一起有好表現，為球隊帶來正面的影響。」

李政厚對中央社談到，他從青少年時期代表國家打國際賽，就經常到台灣比賽，進入職棒之後也經常對上台灣隊。

李政厚說：「我高中就到過台灣打球，這是我最常出國比賽的地方，所以我對台灣很熟悉，球員都很有力量。雖然大家說台灣是亞洲球風，但我覺得和美國球風很相似；台灣的棒球水準很高，很多曾在韓國打球的洋將去台灣打球。」（編輯：陳慧萍）1130403

台灣投手鄧愷威（圖）3月30日在聖地牙哥客場比賽時練投，他與韓國球星李政厚共同效力舊金山巨人隊。中央社記者林宏翰聖地牙哥攝 113年4月3日

效力洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平2日在道奇球場傳接球，這是他去年季末手肘開刀之後，逐漸恢復投球練習的復健一部分。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年4月3日