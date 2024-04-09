鄧愷威大聯盟主場初登板對戰國民 3局無失分
2024/4/9 12:13（4/9 12:52 更新）
（中央社記者張欣瑜舊金山8日專電）美國職棒舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威今天晚間在主場出戰華聖頓國民再度上場。截至目前，上場的前3個半局無失分，表現穩定。
巨人迎戰國民三連戰的首場賽事，由去年國家聯盟賽揚獎得主、剛與球隊簽下兩年6200萬美元（約合新台幣19.9億元）合約的史奈爾（Blake Snell）先發，這也是他加盟新東家巨人後的第一場賽事。
但由於春訓時程過晚開始，狀況尚在調整中，史奈爾主投3局就失掉3分。
在用球數過多的情況下，總教練麥爾文（Bob Melvin）在4局上開始換上中繼投手米勒 （Erik Miller）；5局上再換上魯普（Landen Roupp），但球隊還是持續失血。巨人在1比6落後的狀況下，教練在第6局換上鄧愷威。
剪了頭髮的鄧愷威表現穩定，截至目前投完的第6至第8局上半場皆無失分，且在前兩個半局連續送出三上三下。（編輯：馮昭）1130409
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