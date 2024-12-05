青棒訓練營培養多名好手 總監看好林昱珉上大聯盟

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（中央社記者楊啟芳新北5日電）NIKE台灣青棒菁英訓練營今天在三重棒球場進行最後一天，訓練營總監芬斯特表示，很多從青棒營出來的好手已經發光發熱，更看好12強台灣隊王牌林昱珉未來可以上到大聯盟。

時隔4年NIKE台灣青棒菁英訓練營回歸，今天訓練營最後一天旅美好手鄭宗哲、陳柏毓以教練身分回歸，和青棒好手們分享在國際賽場上的實戰經驗。青棒營邁入第8屆，學員中已有19名旅美選手、2名旅日選手、及97名中華職棒選手。

訓練營總監芬斯特（Darren Fenster）來自美職亞歷桑那響尾蛇隊體系，他今天表示，8次青棒訓練營看下來，台灣球員一直有在進步，「很多從訓練營出來的選手已經在美國職棒發光發熱，也有選手拿下這次12強世界冠軍。」芬斯特提到，現在台灣青棒球員的基本功愈來愈好，身體素質也愈來愈強壯。

談到青棒營訓練重點，芬斯特指出，每一年都希望把美國棒球文化帶進來，並帶來新的東西、技術及訓練行程等，讓選手有不一樣的體驗，「整個訓練營過程中，選手除了可以獲得技術指導之外，還有時間跟偶像相處，這些發光發熱的選手來當教練是重點，可以讓他們學到更不一樣的東西。」

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同樣是響尾蛇隊體系的左投林昱珉在這次世界12強賽成為台灣隊王牌投手，今年已升上小聯盟3A的他未來也很有機會登上大聯盟殿堂。對此，芬斯特指出，雖然目前響尾蛇隊還沒有辦法說明，林昱珉明年會在什麼地方，「但清楚知道他是球隊的重要成員之一，未來也預期他會上到大聯盟。」

芬斯特認為，這次12強奪冠對台灣棒球也會有很多正面影響，「激勵了很多小朋友，也讓以後的棒球人知道，我們棒球水準非常好，可以朝著棒球這個目標邁進。」（編輯：李亨山）1131205