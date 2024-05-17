苗縣首宗國民法官參審 男傷害致死判10年6月

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）45歲林姓男子酒後細故與友人口角爭執，徒手毆打對方致死，是苗栗縣首宗國民參審案件，經苗栗地院法官及國民法官合議庭審理，今天依傷害致人於死罪判有期徒刑10年6月。

苗栗地方法院下午宣判後，由地院庭長陳茂榮會同案件審判長林卉聆、受命法官魏正杰、陪席法官陳雅菡舉行記者會，說明判決結果及首次與國民法官合審合判心得，另有3名參審國民法官列席。

判決指出，林姓男子於112年1月22日凌晨在苗栗縣南庄鄉與章姓友人僅因酒後細故，發生口角爭執，林男見章男發動車輛欲離去上前攔阻，先以手肘擊破駕駛座車窗，再將章男拉下車徒手毆打、腳踹對方頭部、胸腹。

經在場其他人士極力勸阻拉開，林男才罷手，但章男已倒地不起，經送醫除多處外傷，另有肝臟、脾臟破裂等多器官損傷及大量出血、休克，搶救後傷重不治。合議庭審酌林男有公共危險、槍砲等前科，構成累犯應加重其刑，經評議表決，審酌犯罪情狀事由及被害人家屬意見，判處有期徒刑10年6月，仍可上訴。

陳茂榮指出，苗栗縣備選國民法官名冊有3000人，法院抽選出150名候選國民法官，於15日進行選任程序，決定參審此案的6名國民法官及2名備位國民法官，男、女各半，年齡介於31至62歲，職業包含製造業、農業及公務人員。

對於苗栗首宗國民參審案件，審判長林卉聆指出，國民法官來自不同領域，儘管在法庭上略顯安靜，但評議討論時相當認真踴躍，也從不同視角給予意見，提供更多思考方向，對審理案件很有幫助，「是很特別的經驗」。

林卉聆也說，此案從選任國民法官、審理到評議、宣判，這3天內，國民法官連休息時間都仔細閱卷，鑑定報告內容也看得很仔細，非常敬佩，充分感受到他們對案件參與的熱忱。

參審國民法官也透過書面分享心得指出，過去有法官因判決未能符合社會大眾期待，遭質疑「恐龍法官」，經過這次參審經驗，體會到法官的不容易與為難之處，並鼓勵民眾參與旁聽，了解審判過程，或許對司法的不信任，會有另一番觀感。（編輯：張銘坤）1130517