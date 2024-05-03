犯後自首且賠償800萬 男子酒駕致死判6年8月

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（中央社記者林長順台北3日電）向姓男子於111年間酒後駕車，在台北市敦化南路撞死新加坡空少，台北地方法院國民法官法庭審酌向男有酒駕前科、犯後自首，與死者家屬以800萬元和解，判處向男6年8月徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，有2次酒駕前科的向男於民國111年11月1日下午在飯店內飲用半瓶紅酒，前往自己經營的舒療店後，晚間開車返家，行經敦化南路二段快車道的第2車道時，超速撞上正穿越行人穿越道和中央分隔島的54歲新加坡籍男子，被害人經警消送醫搶救仍不治。

警方酒測後，向男的酒精濃度為每公升0.58毫克，依過失致死及公共危險罪嫌移送台北地檢署；檢察官去年7月間依加重酒駕致死罪起訴向男，成為北檢起訴的第4件國民法官案件。

台北地方法院日前選出國民法官後，於4月30日、5月2日開庭審理。國民法官與職業法官今天上午評議後，下午宣判。

北院指出，向男在員警還不知道犯罪行為人前，向員警表明自己是肇事者，符合刑法的自首要件，依刑法第62條規定減輕其刑，但向男的犯罪情狀並沒有任何特殊的原因與環境，在客觀上足以引起一般人的同情，因此無法依刑法第59條規定減刑。

北院表示，向男犯本案前，已於104年、108年間2次因酒後駕車遭判刑確定並執行完畢，本案是第三次酒駕遭查獲，並導致行人死亡，且向男本次酒後駕車不僅是無駕駛執照駕駛，還有超速情況，應作為從重量刑事由。

國民法官法庭認為，被害人在事故發生當下雖然行走在行人穿越道上，但有違規闖紅燈的情況，但仍有可歸責的地方，且向男在案發後與死者家屬達成以新台幣800萬元（不含強制險賠償）和解，向男簽立協議書後旋即匯款，顯示有彌補過錯的努力，因此判處向男有期徒刑6年8月。可上訴。（編輯：張銘坤）1130503