宜蘭首件國民法官案 男酒駕撞死人逃逸判11年

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）林姓男子去年10月間被控在宜蘭縣五結鄉酒駕撞死女機車騎士後逃逸，成為宜蘭地方法院首件國民法官案，地院今天判處11年有期徒刑。全案可上訴。

宜蘭地院首件國民法官參審案件今天下午宣判後，由地院庭長黃永勝主持記者會，審判長林惠玲及法官游皓婷、楊心希說明，另有5名國民法官列席。

宜蘭地院指出，未曾考取駕照的林姓男子，於去年10月22日凌晨4時許，酒後開車行經五結鄉親河路2段時逆向超速行駛，撞擊江姓女子，導致江女當場死亡。

林男事發後竟未下車協助救護或留下聯絡資料，也未等待警方到場處理，直接棄車徒步離開現場返家。

警方之後調閱車禍現場附近監視器影像畫面，並至林男住處查訪，測試林男吐氣所含酒精濃度達每公升0.61毫克。林男酒駕致人於死，判處9年6月有期徒刑；又犯肇事後逃逸，處2年有期徒刑。應執行有期徒刑11年。

林惠玲認為，這起案件參審的國民法官在審理時所提出的問題都有一定深度，且有條理，也很認真聆聽檢方陳述意見與當事人說法，並詳細檢視所有證據。

國民法官認為，在參審過程中確實有壓力，但可從素人角度了解審判過程，是難得且珍貴的經驗。（編輯：李錫璋）1130508