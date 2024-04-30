男子酒駕撞死新加坡空少 國民法官關注消失的影像檔

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（中央社記者劉世怡台北30日電）北院國民法官法庭今天審理向姓男子酒駕撞死新加坡空少案，由於向男行車記錄器沒錄到案發影像，檢方質疑檔案遭刪除；國民法官對此提問，向男則辯稱，自己也很納悶為何沒錄到。

向姓男子當庭表示，對於檢察官起訴事實，全部認罪，僅爭執量刑。但因行車記錄器案檔案不連續，尤其案發當下的片段沒有錄到，包含法官及國民法官均詢問，向男在案發下車查看至警方到場前，是否有人動到車上的行車記錄器。

公訴檢察官則指出，行車記錄器檔案部分滅失的原因攸關犯後態度的認定，經數位還原發現消失的檔案接近車禍時間，推測檔案遭刪除。

向男表示，他也很納悶為何沒有錄到，但他真的不知道，當時他正對被害人CPR急救，接著救護車人員接手急救，不久後警方到場，這段時間他都沒有回車上，且行車記錄器及車子當下就被警方扣著。

向男說，車子是民國111年4月買、已出廠10年的保時捷休旅中古車，前車主有改設定，中古車行也沒教他，其實他不會操作行車記錄器。

台北地檢署起訴指出，有2次酒駕前科的向男於111年11月1日下午在飯店內飲用半瓶紅酒，前往自己經營的舒療店後，晚間開車返家，行經敦化南路二段快車道的第2車道時，超速撞上正穿越行人穿越道和中央分隔島的54歲新加坡籍男子，被害人經警消送醫搶救仍不治。

警方酒測後，向男的酒精濃度為每公升0.58毫克，依過失致死及公共危險罪嫌移送台北地檢署；檢察官去年7月間依加重酒駕致死罪起訴向男，成為北檢起訴的第4件國民法官案件。

台北地方法院經選出國民法官後，今天在寶慶院區開庭審理。依據規畫，今天及5月2日開庭。國民法官與職業法官於5月3日上午評議後，下午宣判。但視具體評議情形可能提前或延後。（編輯：蕭博文）1130430