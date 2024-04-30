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越籍男持刀割頸女友致死 橋院裁不行使國民參審

2024/4/30 16:02
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（中央社記者張已亷高雄30日電）越南籍金姓男子持刀割頸女友致死，原依國民法官法審理。橋頭地院考量死者家屬意願及訴訟程序倚賴通譯翻譯，恐使國民法官無法公平判斷，裁定不行國民參與審判，全案可抗告。

台灣橋頭地方法院判決書指出，案件當事者均為越南籍人士且涉及法醫解剖、醫療鑑定等專業範疇，需仰賴通譯翻譯相關資料，可預見需長時間審理，又通譯未曾經過模擬國民法庭訓練，能否精準掌握審判程序流程還有待商榷。

法官認為，若長時間雙語調查、辯論將使國民法官與職業法官間討論難度大幅提升，恐使國民法官無法做出公平、妥適判斷，將有違國民法官法第1條精神，並審酌死者家屬希望不行國民參與審判程序等意願，裁定不行國民參與審判，可抗告。

檢警調查，全案起因金男不滿阮姓女友民國112年8月提分手，先到苗栗縣某商店購買3把刀具後搭車南下高雄，與阮女相約高雄市岡山區某公園碰面，趁對方騎機車載他前往友人住處時，從後方拿出預藏料理刀朝阮女頸部割劃，造成她臉頰及頸部割傷、右側頸動脈被切斷、甲狀軟骨破洞、聲帶開口裸露等傷害導致大量出血死亡。橋頭地檢署偵結後依殺人罪起訴。（編輯：孫承武）1130430

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