南院首件國民參審 軍人酒駕害死3友調解消極判3年6月
2024/4/24 16:57（4/24 17:15 更新）
（中央社記者張榮祥台南24日電）陳姓男子服役卻酒駕，在台南市北門區自撞造成3死2傷，成為台南地院首件國民法官案，合議庭認定陳男雖坦承犯行卻態度消極，審理前2週才達成調解，不符減刑，今天判處3年6個月。
台南地方法院今天下午宣判，22歲陳姓男子犯陸海空軍刑法第54條第2項前段之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑3年6個月。因量處刑度超過有期徒刑2年，不符合刑法第74條緩刑宣告要件。全案可上訴。
合議庭指出，陳男當時是職業軍人，軍中三令五申離營不得酒後駕車，陳男既是成年人，也知道酒後駕車面臨後果，沒有拒絕飲酒及搭載友人，也沒有其他不得已非要這樣做的因素，自然應該負責。
陳男雖坦承犯行，且和被害人家屬達成調解，但處理事情態度消極，審理前2週才達成調解，合議庭不認為陳男有情堪憫恕情形，不適用刑法第59條減刑。
不過，陳男沒有前科，受託駕駛，被害人家屬也表示願意原諒陳男，但參酌整個調解過程，陳男悔意及誠意尚有不足，不適合做過多有利考量，因此判處3年6個月。
陳男以現役軍人身分，去年1月1日酒駕，在台南市北門區自撞，造成連同自己及車內乘客共3死2傷，台南地檢署偵結起訴，成為台南地院首件國民法官案。（編輯：謝雅竹）1130424
延伸閱讀酒駕致死認罪又和解 國民法官參審案二審改判5年半南投男子酒駕撞死騎士 國民法官判刑8年6月男酒駕載3孩自摔釀兒亡求刑8年 國民法官庭判3年6月基隆首件國民法官判決出爐 酒駕男撞死人判9年立院三讀 軍人酒駕累犯致人於死最重處無期徒刑
- 南院首件國民參審 軍人酒駕害死3友調解消極判3年6月2024/04/24 16:57
- 2024/04/24 14:53
- 2024/04/18 18:37
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
南院首件國民法官案 軍人酒駕致3死2傷判3年6月