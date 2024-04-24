南院首件國民參審 軍人酒駕害死3友調解消極判3年6月

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（中央社記者張榮祥台南24日電）陳姓男子服役卻酒駕，在台南市北門區自撞造成3死2傷，成為台南地院首件國民法官案，合議庭認定陳男雖坦承犯行卻態度消極，審理前2週才達成調解，不符減刑，今天判處3年6個月。

台南地方法院今天下午宣判，22歲陳姓男子犯陸海空軍刑法第54條第2項前段之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑3年6個月。因量處刑度超過有期徒刑2年，不符合刑法第74條緩刑宣告要件。全案可上訴。

合議庭指出，陳男當時是職業軍人，軍中三令五申離營不得酒後駕車，陳男既是成年人，也知道酒後駕車面臨後果，沒有拒絕飲酒及搭載友人，也沒有其他不得已非要這樣做的因素，自然應該負責。

陳男雖坦承犯行，且和被害人家屬達成調解，但處理事情態度消極，審理前2週才達成調解，合議庭不認為陳男有情堪憫恕情形，不適用刑法第59條減刑。

不過，陳男沒有前科，受託駕駛，被害人家屬也表示願意原諒陳男，但參酌整個調解過程，陳男悔意及誠意尚有不足，不適合做過多有利考量，因此判處3年6個月。

陳男以現役軍人身分，去年1月1日酒駕，在台南市北門區自撞，造成連同自己及車內乘客共3死2傷，台南地檢署偵結起訴，成為台南地院首件國民法官案。（編輯：謝雅竹）1130424