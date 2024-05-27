淡水男涉以門簾勒斃父親 士檢起訴國民法官審理

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（中央社記者劉世怡台北27日電）新北市淡水區今年1月發生兒子殺害父親命案，士林地檢署今天偵結，認定黃姓男子以門簾纏繞父親頸部導致窒息死亡，依殺害直系血親尊親屬罪起訴黃男，將由士院國民法官審理。

全案緣於，新北市警察局淡水分局1月29日凌晨5時許獲報民宅發生命案，警方與鑑識人員進屋發現客廳有打鬥痕跡，61歲死者趴在兒子房間地板上，脖子處纏有門簾、手部也有擦傷，明顯死亡。

檢警調查，死者與兒子相處不睦，2人經常起爭執，當天凌晨又起口角衝突，兒子犯案後隨即離家；警方循線當天上午7時許在淡水區公明街金色水岸和衷宮前查緝黃男到案，黃男坦承不諱，移送士林地方檢察署偵辦。

士檢起訴指出，士林地方法院家事法庭於112年6月間核發民事通常保護令，裁定黃男不得對父親實施家庭暴力，有效期間為2年。

起訴書指出，黃男明知應遵守保護令內容，卻在住處先關閉家中監視器，再以家中的門簾纏繞父親頸部，對父親勒頸，導致父親窒息死亡。（編輯：蕭博文）1130527