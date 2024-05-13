不滿鄰居發出噪音持刀殺人 男子判14年定讞

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（中央社記者林長順台北13日電）基隆許姓男子不滿樓上住戶黃姓男子疑發出噪音等聲響，持刀刺死黃男。一、二審均依殺人罪，判處許男有期徒刑14年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，黃男與許男是住在基隆市的上下樓層鄰居，原本相處和睦，但許男退休後生活失去重心，身心出現狀況，不易入眠，時常認為樓上黃男製造噪音，2人屢有口角衝突。許男將1把水果刀藏在機車置物箱中，準備隨時對付對他有敵意的人。

判決表示，許男於民國111年9月2日約晚間8時10分，趁黃男下樓倒垃圾時，持預藏在機車置物箱內水果刀，猛刺黃男頸部、前胸多刀，黃男送醫急救後不治。許男犯案後開車逃亡到碧砂漁港，跳入港內，藏匿在水中隱密角落整晚，直到隔天被警方拘獲。

基隆地檢署認為，許男僅因細故萌生殺意，預藏水果刀預謀殺人，惡性重大，犯後逃亡毫無悔意，且持刀往被害人頸部、前胸致命部位刺殺多刀致命，手段殘酷、泯滅人性，造成被害人家屬頓失至親，依殺人罪起訴許男，求處極刑。

基隆地方法院考量許男犯後坦承犯行，多次向被害人家屬表示懺悔，並願將僅有財產即名下房屋過戶給被害人家屬，作為賠償，並非全無悔改之意與彌補之心，加上許男確實患有精神疾病，行為受到精神疾病影響，衝動易怒，本非好殺之徒，判處有期徒刑14年。

台灣高等法院認為，原判決並無違誤，駁回上訴，最高法院今天再駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1130513