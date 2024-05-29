台中男毒駕撞死補習班老師 一審判2年6月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中29日電）林姓男子吸食愷他命後，開車行經台中市大里區撞上騎機車載國小學童的補習班女教師，造成女教師死亡。台中地院審理後，依公共危險致死罪判他2年6月徒刑，可上訴。

台中地方法院判決書指出，23歲林姓男子於民國112年4月30日晚上8時多，在台中市西屯區某處路邊施用第三級毒品愷他命後，隔天下午3時56分，駕駛友人的自小客車，沿大里區益民路一段往新仁路方向行駛。

45歲賴姓補習班女教師騎機車載1名就讀國小的男童，行經益民路一段慢車道欲穿越車道至對面，遭對向的林男開車撞上。

事故造成賴女頭部外傷併顱骨骨折、顱腦損傷、多處擦挫傷等傷害，男童右側股骨幹閉鎖性骨折、左側大腿開放性傷口等，2人當場倒地不起，賴女經送醫後傷重不治，全案經台中地檢署偵辦，依公共危險致人於死罪嫌將林男起訴。

全案原先由國民法官審理，賴女家屬認為國民法官參與審判耗時，會造成被害人家屬影響情緒拉扯，復原時間較久，聲請不行國民法官審判程序獲准。

台中地院審理時，林男坦承犯案，並與死者及傷者家屬達成和解、賠償完畢，合議庭審酌案發時林男在場向警方自首，且已取得被害人家屬諒解，依公共危險致人於死罪判處2年6月徒刑，全案可上訴。（編輯：蕭博文）1130529