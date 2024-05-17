雙桶屍案徐德益死刑未審結 林宥廷無期徒刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）男子徐德益等人殺害蔡姓少女、黃姓男子後裝桶棄屍，徐男歷審遭判2個死刑，因釋憲案審理中，最高法院未審結。同案被告林宥廷犯殺人罪等，判處無期徒刑及褫奪公權終身定讞。

此外，同案被告王閔正犯殺人罪、遺棄屍體罪等，各判刑20年、10年2月、1年10月及褫奪公權10年定讞，尚未定合併應執行刑；同案被告張集喬等共犯各別判處定應執行刑有期徒刑10年以上確定。

全案起於，徐德益以土地買賣、貸款為業，民國105年間起僱用王閔正，當時王閔正與16歲的蔡姓少女交往，徐德益邀約蔡女也在手下工作。

蔡女得知徐德益會指派王閔正從事不法行為，因此常阻止王閔正參與，引發徐德益不滿，加上蔡女與陳姓女子有嫌隙，以及王閔正欲與蔡女分手等原因，徐德益等人決定殺害蔡女。

106年5月間，徐德益邀王閔正等人在住處飲酒，蔡女因不勝酒力至房間休息，王閔正、徐德益、陳女尾隨進房，由王閔正與徐德益壓制蔡女，再由陳女與王閔正持鐵鎚重擊蔡女頭部，徐德益再以剪刀刺向蔡女胸口致死。事後徐德益等人將蔡女遺體裝進塑膠桶內，載往徐德益的台中市豐原區老家藏放。

另外，徐德益於107年初因辦理放款認識林宥廷、張集喬，張集喬因友人介紹，得知被害人黃姓男子的友人何姓男子欲辦理土地貸款，張集喬便將貸款案介紹給徐德益承接，何男將貸款文件交付徐德益後，徐德益卻私下將土地出售得利。

何男發現受騙，對徐德益等人提出詐欺告訴，黃男與徐德益於108年5月間到地檢署開庭，徐德益認為黃男的證詞對其不利，便與陳女、林宥廷、王閔正、張集喬，及友人童姓、趙姓、宋姓男子等人共同謀議殺害黃男。

108年6月5日上午，黃男前往地檢署開庭時，徐德益指示林宥廷等人將黃男攔截帶往一處養狗場，接連毆打黃男並注射毒品，再持改造手槍朝黃男頭部開槍致死，並將黃男屍體裝入塑膠桶，並倒入水泥粉以膠帶封住桶蓋，載往苗栗縣銅鑼鄉路邊竹林掩埋，警方於109年11月18日查獲黃男遭棄屍的塑膠桶。

一審的台中地方法院審酌認定徐德益為全案主謀、指揮者及殺害蔡女的主要實施者，所為犯情節最重之罪，教化可能性低，依殺人、遺棄屍體、槍砲彈藥刀械管制條例等罪判處徐德益死刑，褫奪公權終身。

一審認為，林宥廷也是殺害黃男的的主要實施者，犯後共同遺棄屍體，未賠償被害人家屬的損害，與共犯王閔正均判處無期徒刑、褫奪公權終身；其餘共犯分別判處定應執行刑有期徒刑10年以上。

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案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。二審認同一審法律見解，仍維持原判。經上訴，最高法院僅就王閔正犯殺人罪部分，撤銷判決發回更審，另犯遺棄屍體罪部分判刑1年10月定讞。

台中高分院更一審認為，王閔正坦承犯行且非案件主導，因此改判刑20年、10年2月及褫奪公權10年。案經上訴三審，最高法院認為，由於死刑制度違憲與否，仍由憲法法庭審理中，因此徐德益死刑部分未審結，其餘均駁回上訴定讞。（編輯：戴光育）1130517