台中雙桶屍案 共犯王閔正更一審無期徒刑獲撤銷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中11日電）台中雙桶屍案，徐德益等人殺人後裝桶棄屍，其中共犯王閔正一、二審皆判無期徒刑，經最高法院發回更審，台中高分院認定王閔正僅聽命配合、非主謀，今天改判20年與10年2月，可上訴。

依據檢方的起訴書，徐德益以土地買賣、貸款為業，民國106年與15歲陳姓少女交往，徐德益105年間起僱用王閔正，當時王閔正與16歲的蔡姓少女交往，徐德益因此邀約蔡女也在手下工作。

蔡女得知徐德益會指派王閔正從事不法行為，因此常阻止王閔正參與，引發徐德益不滿，加上蔡女與陳女有嫌隙，以及王閔正欲與蔡女分手等原因，因此徐德益等人決定殺害蔡女。

106年5月間，徐德益邀王閔正等人在住處飲酒，蔡女因不勝酒力至房間休息，王閔正、徐德益、陳女尾隨進房並殺害蔡女致死，再將蔡女遺體裝進塑膠桶內，載往徐德益的台中市豐原區老家藏放。

另外，徐德益於107年初，因辦理放款認識林宥廷、張集喬，張集喬因友人介紹，得知被害人黃姓男子的友人何姓男子欲辦理土地貸款，張集喬便將貸款案介紹給徐德益承接，何男將貸款文件交付徐德益後，徐德益卻私下將土地出售得利。

經何男發現受騙，對徐德益等人提出詐欺告訴，黃男與徐德益於108年5月間到地檢署開庭，徐德益認為黃男的證詞對自己不利，便與陳女、林宥廷、王閔正、張集喬，及友人童姓男子、趙姓男子、宋姓男子等人，共同謀議殺害黃男。

108年6月5日上午，黃男前往地檢署開庭時，徐德益指示林宥廷等人將黃男帶往一處養狗場，接連毆打黃男並注射毒品，再持改造手槍朝黃男頭部開槍致死，並將黃男屍體裝入塑膠桶，並倒入水泥粉以膠帶封住桶蓋，載往苗栗縣銅鑼鄉路邊竹林掩埋，警方於109年11月18日查獲黃男遭棄屍的塑膠桶。

一審台中地方法院依殺人、遺棄屍體等罪判處徐德益死刑、褫奪公權終身；共犯王閔正判處無期徒刑；其餘共犯判處12年8月至18年不等徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，二審維持一審見解，仍維持原判。

案經上訴，最高法院認為，原審判決對於王閔正殺害蔡女、黃男的犯罪動機等，有調查未盡、理由不備，因此撤銷王閔正的無期徒刑判決，發回台中高分院更審。

案經台中高分院審理後，合議庭認定，全案犯罪過程皆由徐德益主導與發號施令，王閔正僅為聽命配合實施部分行為，並非主謀者，審酌王閔正在本案前並無犯罪前科，且犯後坦承、素行尚稱良好。

更一審今天撤銷原判決，就王閔正殺害蔡女與黃男部分，分別改判有期徒刑20年（宣告褫奪公權10年）、10年2月，尚未定合併應執行刑，可上訴。（編輯：陳清芳）1130411