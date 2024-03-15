無期徒刑假釋犯罪一律再關25年 憲法法庭判部分違憲：未分情節輕重

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（中央社記者林長順台北15日電）刑法規定，無期徒刑假釋後再犯其他案件，須撤銷假釋執行殘刑25年，有受刑人聲請釋憲。憲法法庭今天做出113年憲判字第2號判決，刑法相關規定部分違憲，判決宣示之日起屆滿2年時失效。

民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行的刑法第79條之1第5項規定：「經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿25年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑，第一項有關合併計算執行期間之規定不適用之」。

謝姓男子於78年間涉嫌強盜、強姦案件，最高法院依懲治盜匪條例判處無期徒刑定讞，謝男服刑18年後假釋出獄，假釋期間又犯竊盜罪，被判刑1年2月定讞。謝男原本的假釋遭到撤銷，必須執行25年不得假釋的殘刑。

謝男認為，刑法相關規定未細緻區分個別當事人狀況，即要求所有無期徒刑假釋被撤銷者，一律再執行至少25年的長期自由刑，在諸多個案中均出現過於嚴苛的狀況，並非減少重大暴力犯罪、維護社會安全的「必要」手段，不符憲法比例原則等，因此聲請釋憲。共有36案併案審理。

憲法法庭今天做出113年憲判字第2號判決，刑法第79條之1第5項，不分撤銷假釋原因係另犯罪或違反保安處分執行法的規定，未區別另犯罪的情節暨所犯之罪應執行之刑之輕重，以及假釋期間更生計畫執行之成效等因素，以分定不同的殘餘刑期，於此範圍內，不符比例原則，違反憲法第8條保障人身自由意旨，至遲於本判決宣示之日起屆滿2年時，失其效力。

判決指出，逾期未完成修法，相關機關就無期徒刑撤銷假釋執行殘餘刑期的個案，應依本判決意旨，另為符合比例原則的適當處置，非必須執行固定殘餘刑期滿20年或25年。

判決表示，本件5件聲請案的確定終局裁定違憲，廢棄並發回最高法院，檢察總長就其他聲請人的原因案件，得依職權或依聲請提起非常上訴。最高法院於修法期限屆滿前，應裁定停止審理程序，等到新法生效後依新法裁判。

憲法法庭指出，其他不是聲請人的受刑人，在本判決宣示後對檢察官的執行指揮聲明異議者，或案件已在法院審理中的案件，法院於修法期限屆滿前，應裁定停止審理程序，等新法生效後依新法裁判。

憲法法庭表示，執行無期徒刑殘餘刑期的受刑人，如果改定殘餘刑期，短於實際已執行殘餘刑期者，均以實際執行殘餘刑期之末日，視為殘餘刑期執行完畢之日，如有他刑，即接續執行他刑。相關受刑人不得據本判決，就已受執行的殘餘刑期，聲請刑事補償、國家賠償或折抵他刑。（編輯：張銘坤）1130315