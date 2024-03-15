撤銷假釋再服刑25年 憲法法庭：違反比例原則

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（中央社記者林長順台北15日電）憲法法庭今天做出113年憲判字第2號判決，刑法規定無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行固定殘刑25年，不符比例原則、違反保障人身自由意旨，部分違憲，判決書中提供執行殘刑的參考方式。

判決也表示，86年修法及94年修法的刑法79條之1第5項規定，於判決宣示之日起屆滿2年時失效。36件聲請案件中，其中5件的裁定違憲，廢棄發回最高法院，其他案件若在法院審理中，法院應裁定停止審理，等新法生效後依新法審理。相關受刑人不得據本判決，就已受執行的殘餘刑期，聲請刑事補償、國家賠償或折抵他刑。

憲法法庭書記廳日前收到法務部回函，根據統計，目前依照民國86年舊法，無期徒刑假釋經撤銷、執行固定殘刑20年共有49人，依現行法律執行固定殘刑25年共有182人。

憲法法庭表示，如果逾期未完成修法，相關機關就無期徒刑撤銷假釋執行殘餘刑期的個案，應依本判決意旨，另為符合比例原則的適當處置，非必須執行固定殘餘刑期滿20年或25年。

判決書中也提出執行殘刑刑期的方式供相關機關參考，例如無期徒刑經撤銷假釋者，假釋期間因保安處分被撤銷假釋者，執行殘餘刑期5年；所犯之罪應執行刑未滿5年，執行殘餘刑期10年；5年以上未滿10年者，執行殘餘刑期15年；10年以上者，執行殘餘刑期20年或25年。

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憲法法庭指出，假釋制度的目的在使受刑人有悔改實據並符合法定要件時，得停止徒刑之執行，促使受刑人積極回歸社會。假釋處分若被撤銷，受刑人須再執行原殘餘的刑度，雖然沒有讓受假釋人另承受新刑罰，但受假釋人須再入監執行殘餘刑期，人身自由仍受限制，故仍應符合憲法第23條比例原則，才符合憲法第8條保障人民身體自由意旨。

憲法法庭表示，假釋人假釋期間長短不一，更生狀況也不同，有不思上進而犯法者，也有努力復歸，僅因一時失慮罹於刑典者，應該對情節輕重予以不同對待，才算衡平。相關不分情節輕重，規定假釋撤銷後應執行固定殘餘刑期，無異剝奪受刑人再次獲得評估的機會，不符合比例原則。（編輯：張銘坤）1130315