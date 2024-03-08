台中神岡桶屍案 女子殺男友棄屍一審判27年6月

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市神岡桶屍案，蔡女被檢方指控因金錢糾紛，108年殺害陳男並以水泥灌漿裝有陳男遺體的塑膠桶封屍，經台中地院國民法官審理，今天依殺人等罪嫌判處27年6月徒刑，可上訴。

依據檢方起訴指出，34歲蔡女與陳男於民國102年間相識進而交往，2人同居於台中市西屯區的租屋處，交往期間，蔡女陸續向陳男借貸金錢計新台幣157萬元，陳男則向家人及放貸業者籌借資金，2人曾因還款問題發生爭執。

蔡女於108年3月4日下午4時，開車將不明原因而意識狀態不佳的陳男，自陳母家將陳男載走，並入住台中市西屯區1家汽車旅館，蔡女接著在台中市某處，使用鈍、銳器重擊陳男致死。

蔡女為避免陳男的遺體腐敗發臭，而遭發現殺人犯行，她於108年3月13日，以每月1萬2000元租下台中市神岡區某處廠房，蔡女再前往五金行購買打漿電鑽、白色塑膠桶，並網購防水滲透墊、大塑膠袋等物，一同搬運到廠房內。

蔡女於同年月24日趁事發廠房附近工廠員工放假機會，將陳男遺體以塑膠墊、保潔墊等物包裹6層後，放置普力桶內，接著利用打漿電鑽攪拌混和水泥，將水泥漿灌入普力桶內封住覆蓋遺體。

蔡女犯案後，偽造與陳男的債務和解書，並偽簽陳男的簽名，期間甚至使用陳男的手機，傳訊息給陳男的女兒，藉此營造陳男為躲避他人債務的情境。

警方於111年10月26日上午11時多，接獲民眾報案而在台中市神岡區一處廠房，發現遭水泥封蓋的陳男屍體，循線查出蔡女涉案，並將她逮捕到案。

全案經檢方偵辦後，依據相關事證，認定蔡女涉嫌殺人、遺棄屍體、偽造私文書、詐欺得利未遂及盜用他人電信設備通信等罪嫌明確，向台中地方法院依國民法官法提起公訴。

案經台中地院職業法官與國民法官組成的合議庭，自4日起連5天審理後，今天下午宣判，蔡女涉犯殺人罪處18年、褫奪公權10年，以及遺棄屍體處5年、盜用他人電信設備通信3年、偽造文書2年，合併應執行27年6月徒刑，全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1130308