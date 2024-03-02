酒駕案院檢爭議 台中高分院撤銷原判由國民法官審理

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）丁姓工人駕駛機器輾死同事，台中地檢署依酒駕致死罪嫌起訴；台中地院認為應由國民法官審理。台中高分院撤銷原判決發回台中地院，由其他未曾接觸本案卷證國民法官專庭審理。

37歲丁姓男子2020年12月檳榔攤喝完酒後，駕駛膠輪壓路機施作工程，當晚未注意鄒姓同事站在後方，倒退時不慎輾過鄒男，鄒男下半身骨折慘死，丁男呼氣酒測值達每公升0.44毫克。

台中地檢署起訴書認定，何姓工地主任、顏姓工程行負責人也違反職業安全衛生法規定，2023年3月偵結依過失致死罪嫌起訴何、顏，依公共危險不能安全駕駛致人於死罪嫌起訴丁男，全案移審連同卷證一併送交法院。

台中地方法院審理發現，檢方依公共危險致死起訴丁男，其行為已符合去年剛上路的國民法官新制中「故意犯罪因而發生死亡結果者」，應由國民法官專庭審理，卷證不得併送以免有預斷之虞；檢方僅以通常程序起訴，已違背規定，且無從補正，丁男部分判決公訴不受理。

檢方上訴，主張國民法官法施行細則及刑事訴訟法規定，起訴程序違背規定是屬可補正範圍，從法理可知，國民參審案件若有違反卷證不併送規定，法院應通知檢察官取回，反控地院沒裁定命補正，逕自不受理判決違背法令。

台灣高等法院台中分院審查，本案應為國民參審案件，檢察官違反規定將卷證併送台中地院；台中地院應依國民法官法施行細則第83條規定，通知檢察官取回卷證，非屬不能補正情形。

台中高分院表示，檢方起訴丁男不能安全駕駛致人於死，是國民法官參與審判案件，中檢依一般程序起訴、卷證併送，恐有預斷之虞違背法令，但該程序可補正，判撤銷原判決發回台中地院，應由其他未曾接觸本案卷證的國民法官專庭審理。（編輯：黃世雅）1130302