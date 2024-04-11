男子持刀刺死前房客 新北地院判處17年

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市葉姓男子去年與陳姓前房客發生口角與肢體衝突，氣憤之餘持刀刺死陳男。新北地方法院國民法官合議庭今天依殺人罪判處葉男17年徒刑。可上訴。

新北地檢署起訴書表示，葉男在新北市五股區經營工廠，陳男於去年5月13日騎機車前往工廠並與葉男發生口角。

起訴書說，葉男基於殺人犯意，持水果刀往陳男左面部、胸部插入，經救護車將傷者送往淡水馬偕醫院急救，仍於到院前因大量出血死亡。

檢警調查，葉男原為五金工廠老闆，因不堪曾向他分租廠房陳男經常酒後跑到工廠找他理論、鬧事，並多次發生嗆聲口角，才會在案發當天發生肢體衝突之際憤而犯案。

案經死者姐姐訴由新北市府警察局蘆洲分局報請檢方偵辦，新北檢去年8月以被告葉男犯殺人罪，偵查終結起訴。新北地院表示，由國民法官合議庭參審評議案件，今天下午宣判，依殺人罪判處葉男有期徒刑17年。可上訴。（編輯：方沛清）1130411