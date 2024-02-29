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男酒駕載3子女自摔釀兒亡 南投檢方建議上調刑期

2024/2/29 12:40
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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）伍姓男子酒後騎機車載3名年幼子女，不慎自摔造成1名未成年兒子死亡，伍男遭依刑法酒後不能安全駕駛因而致人於死罪嫌起訴，檢察官向國民法官建議上調刑期為6年至8年之間。

根據刑法第185-3條第2項前段，駕駛動力交通工具驗出酒精濃度超標，因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。

根據南投地方檢察署起訴內容，伍男民國112年3月12日酒後騎機車載3名未成年子女，不慎發生自摔事故造成其中1名未成年男童死亡，伍男觸犯酒後不能安全駕駛因而致人於死罪嫌，全案偵查終結移審南投地方法院，成為南投地檢署起訴的第2件國民法官法案件。

南投地檢署指派資深檢察官石光哲、陳俊宏積極蒞庭，經量刑調查並辯論，檢察官考量被告酒駕再犯且被害人年幼死亡，求處刑期建議上調至有期徒刑6年至8年，案件今天下午將一審宣判，是南投地方法院首件國民法官法宣判案件，合議庭法官、國民法官將分享心得。

南投地檢署指出，檢察官主張被告伍男未有自首、情堪憫恕等法定本刑減輕事由，且認為依刑法第57條規定，考量被告雖犯後承認犯行，但被告與被害人為父子，被告酒後騎車載幼童出門，不是一般為人父者合理考量，也危害其他用路人，犯罪所生危險及損害不輕。

檢方表示，國民法官法去年正式施行，首階段適用案件類型為「故意犯罪因而發生死亡結果」者，人命關天，南投地檢署一定全力以赴、周延蒐證，使犯罪事實得以精準還原，案件起訴後也組成堅實團隊積極蒞庭，希望彰顯正義以回應民眾對整體司法的期待。（編輯：謝雅竹）1130229

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