清潔隊員疑糾紛釀2死 士檢起訴適用國民法官

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（中央社記者謝幸恩台北31日電）王姓清潔隊員與高姓男同事去年11月間因故起口角，持折疊刀砍殺高男與另名男子，2人送醫後均傷重不治，士檢今天偵查終結，依殺人罪嫌起訴王男，此案適用國民法官法。

士林地檢署起訴指出，58歲王姓男子與56歲高姓男子為兒時玩伴，並一起在台北市政府大同區公所清潔隊擔任清潔工。

起訴指出，王男、高男於工作時因故起口角，高男去年11月16日凌晨去電王男，並約好在王男於台北市大同區住處樓下談判。

檢警調查，高男另找了廖男等2名友人助陣，並帶了水果刀、警棍、鋁棒等刀械防身，到場後與王男理論，雙方一言不合，爆發激烈衝突。

不料，王男突拿出折疊刀砍殺高男、廖男，導致高、廖2人大量出血，王男也身負重傷、倒臥在地，一旁路人見狀報警並送醫，高、廖2人仍傷重不治。

士檢指出，檢察官偵查終結，今天依殺人罪嫌起訴王男，並適用國民法官法。（編輯：方沛清）1130131