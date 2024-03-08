台中神岡桶屍案一審未判死 被害家屬無法接受

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市神岡桶屍案，涉案的蔡姓女子經台中地院國民法官審理後，今天依殺人等罪判處27年6月徒刑，死者家屬的委任律師說，家屬至今無法原諒對方，對刑度無法接受，應判處死刑。

全案經台中地方法院職業法官與國民法官組成的合議庭自4日起連5天審理，期間有不少關心案件的民眾擠進法庭旁聽，全案今天下午2時宣判。

審判長當庭宣判蔡女涉犯殺人等罪，判處合併應執行27年6月，死者陳男的家屬也到場聽判，得知判決結果後，一度因情緒激動泣不成聲。

被害人家屬的告訴代理人律師何志揚接受媒體聯訪時表示，對於判決結果，家屬感到遺憾，蔡女殘忍的行凶過程，應判處死刑，雖然全案宣判合併應執行的刑度，高於檢察官的求刑刑度，但家屬仍無法接受。

何志揚說，死者的遺體在被殺害3年後才尋獲，蔡女在全案辯論終結前仍未坦承犯案，且犯後態度依舊冷酷，家屬至今無法原諒對方。

何志揚指出，雖然案件沒有直接證據認定蔡女殺人，但有多個間接證據，包括被告與被害人的2支手機，基地台位置在被害人失蹤過程中有高度重疊，蔡女也獨自出面購買封屍與裝屍的器具，甚至案發後承租廠房，並堆置犯案工具，就整個客觀的間接證據合併綜合判斷，加上經驗法則推論，足以說服合議庭形成有罪判決。

依據檢方的起訴指出，34歲蔡女與陳男於民國102年間相識進而交往，交往期間蔡女陸續向陳男借貸金錢計新台幣157萬元，兩人曾因還款問題發生爭執。

蔡女於108年3月4日下午自陳母家中將陳男載走，並入住台中市西屯區一家汽車旅館，蔡女接著在台中市某處使用鈍、銳器重擊陳男致死。

蔡女於108年3月13日以每月1萬2000元租下神岡區某處廠房，再前往五金行購買打漿電鑽、白色塑膠桶，並網購防水滲透墊、大塑膠袋等物，一同搬運至廠房內。

蔡女於同年月24日將陳男遺體以塑膠墊、保潔墊等包裹6層後，放置普力桶內，接著利用打漿電鑽攪拌混和水泥，將水泥漿灌入普力桶內封住覆蓋遺體。

警方於111年10月26日接獲民眾通報，在神岡區一處廠房內發現以水泥封蓋的陳男屍體，循線查出蔡女涉案，檢方偵辦後依殺人等罪嫌將陳女起訴。（編輯：唐聲揚）1130308