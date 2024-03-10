丟丟妹與男友疑行車糾紛遭毆 台中2嫌涉殺人未遂收押禁見

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）直播業者「丟丟妹」與簡姓男友開車行經台中北區1處路口，疑因行車糾紛遭楊姓男子等3人追撞、持球棒毆打，全案送檢偵辦，台中地院今天裁定楊男、張男羈押禁見，另1人10萬元交保。

台中市8日下午2時19分在北區太原北路、中清路口發生多人打架糾紛，警方獲報派員前往處理。台中市警察局第二分局表示，初步調查，直播拍賣業者李明珊（丟丟妹），事發當時與簡姓男友開車行經案發路口，疑因行車糾紛，遭楊男等人駕駛的自小客車故意從後方追撞。

簡男下車察看時，遭楊男等3人分別持球棒、辣椒水等器械攻擊，簡男臉部遭噴灑辣椒水、手腳多處有遭球棒攻擊瘀傷，自行前往就醫。

警方調查指出，楊男等3人宣稱是因所駕車輛與前車發生碰撞，才持棍棒攻擊，但警方懷疑案情不單純，不排除任何可能，3人依殺人未遂、妨害自由及妨害秩序等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中地檢表示，3人經檢察官訊後，認為楊男與張男涉嫌刑法傷害罪、妨害秩序罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及再犯之虞，有羈押必要，另名張姓被告則諭知新台幣10萬元交保；台中地院今天裁定楊男、張男羈押禁見。（編輯：陳仁華）1130310