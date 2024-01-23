社區糾紛讓涉案人離去挨批 中市警：當下未提告

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市大里區某社區昨天發生酒醉男子與保全人員衝突事件，不料警方到場後讓涉案人離開引發批評；台中警方表示，到場時雙方未提告，今天葉姓保全人員已提出告訴，後續將依法送辦。

民進黨籍台中市議員張芬郁今天表示，昨天晚間張姓男子到大里區某大樓社區，疑因酒醉喧嘩，葉姓保全人員上前制止卻遭對方毆打，演變雙方衝突，警方到場處理以保全人員未表示提告等理由，逕自讓張男離去，引起管委會不滿。

張芬郁指出，年關將近，警方春安工作很辛苦，但當民眾實際遇到暴力事件，就是仰賴警方保護，台中市長盧秀燕宣揚台中市治安大躍進全台第一名，但警方應上緊發條，不要輕忽每個案件。

台中市政府警察局霧峰分局今天表示，警方22日晚間8時接獲報案指出，大里區中興路某社區有人鬧事，經調查54歲張男至社區訪友，因講電話音量過大，60歲葉姓保全人員上前勸導，張男心生不滿徒手拍打葉男後頸，葉男持玻璃菸灰缸反擊，卻遭原已破裂的菸灰缸割傷手部。

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警方指出，到場時雙方已無衝突，並立即協助就醫包紮，葉男表示已無大礙須返回上班，故暫不提告。現場處理員警告知雙方權利後，葉男今天已至派出所提出傷害告訴，全案將依傷害罪嫌依法偵辦。

至於外界質疑警方讓張男離開一事，霧峰警分局說明，考量現場有監視器影像足以還原衝突過程，當事人亦無逃亡、滅證之虞，且案件情節相對輕微，並尊重當事人意願，故於保全證據及確保雙方無再發生衝突可能後，告知雙方訴訟上權利，後續將依法偵辦移送。（編輯：張雅淨）1130123