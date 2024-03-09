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丟丟妹與男友疑行車糾紛遭毆 2嫌聲押1交保

2024/3/9 22:17（3/9 22:29 更新）
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直播業者「丟丟妹」8日與簡姓男友開車行經台中某處路口時，疑因行車糾紛遭楊姓男子等3人持球棒毆打，警方9日依法將楊男等人移送檢方偵辦。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月9日
直播業者「丟丟妹」8日與簡姓男友開車行經台中某處路口時，疑因行車糾紛遭楊姓男子等3人持球棒毆打，警方9日依法將楊男等人移送檢方偵辦。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月9日
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（中央社記者郝雪卿台中9日電）直播業者「丟丟妹」昨天與簡姓男友開車行經台中市北區1處路口，疑因行車糾紛遭楊姓男子等3人持球棒毆打，全案今天移送檢方偵辦，訊後聲押2人、1人10萬元交保。

台中市政府警察局第二分局表示，昨天下午2時19分接獲民眾報案指稱，北區太原北路與中清路口有多人打架糾紛案，立即派遣警力到場處理。

警方初步調查，直播拍賣業者李明珊（丟丟妹），事發當時與男友簡男開車行經案發路口，遭楊男等人駕駛的自小客車，疑因行車糾紛故意從後方追撞。

被害人簡男下車察看時，遭楊男等3人分別持球棒、辣椒水等器械攻擊，簡男臉部遭噴灑辣椒水、手腳多處有遭球棒攻擊瘀傷，自行前往就醫。

警方調查指出，楊男等3人宣稱是因所駕車輛與前車發生碰撞，才持棍棒攻擊，但警方懷疑案情不單純，不排除任何可能，3人依殺人未遂、妨害自由及妨害秩序等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請聲押。

檢方表示，3人經檢察官訊後，認為楊男與張男涉嫌刑法傷害罪、妨害秩序罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及再犯之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。另外1名張姓被告則諭知交保新台幣10萬元。（編輯：謝雅竹）1130309

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