丟丟妹與男友疑行車糾紛遭毆 3嫌殺人未遂送辦

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）直播業者「丟丟妹」昨天與簡姓男友開車行經台中市北區1處路口，疑因行車糾紛遭楊姓男子等3人持球棒毆打，警方認為案情不單純，今天依殺人未遂、妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請聲押。

台中市政府警察局第二分局表示，昨天下午2時19分接獲民眾報案指稱，北區太原北路與中清路口有多人打架糾紛案，立即派遣警力到場處理。

警方初步調查，直播拍賣業者李明珊（丟丟妹），事發當時與男友簡男開車行經案發路口時，遭楊男等人駕駛的自小客車，疑因行車糾紛，故意從後方追撞。

被害人簡男下車察看時，遭楊男等3人分別持球棒、辣椒水等器械攻擊，簡男臉部遭噴灑辣椒水、手腳多處有遭球棒攻擊瘀傷，自行前往就醫。

警方調查指出，楊男等3人宣稱是因所駕車輛與前車發生碰撞，才持棍棒攻擊，但懷疑案情不單純，不排除任何可能，3人依殺人未遂、妨害自由及妨害秩序等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請聲押。

警方表示，各項證據正依檢察官指示深入調查中，不排除任何可能，後續將持續就證據釐清有無其他紛爭動機。（編輯：謝雅竹）1130309