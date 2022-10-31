台中桶屍案 DNA確認死者為3年前失蹤陳男

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台中市神岡區一處鐵皮工廠發現桶屍案，報案人推倒水桶後，部分水泥塊掉落，警方現場採集蒐證。（民眾提供）

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中市神岡區某工廠發現一起桶屍命案，承租工廠蔡女的陳姓前男友在3年前失聯，檢方今天表示，經DNA比對後確認死者為陳男，全案檢警將全力偵辦，緝凶到案。

台中地檢署今天透過文字稿表示，全案於26日獲報後，檢方立即指揮台中市政府警察局豐原分局及刑事警察大隊組成專案小組，並第一時間採集現場相關跡證，並進行相關偵查作為。

檢方表示，日前經相驗及解剖桶屍案死者，將相關檢體交由法務部法醫研究所進行鑑驗，並比對疑似死者家屬等人的採樣檢體後，已初步掌握死者身分為陳男，檢警將全力偵辦，緝凶到案。

台中市神岡區某工廠發生桶屍案，死者為40多歲男性，因屍體嚴重腐爛，無法辨識，檢警27日採集牙齒、骨骼，檢驗DNA（去氧核糖核酸）釐清身分。

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檢警查出，發現桶屍的工廠由林姓男子向地主承租後，再轉租給蔡女，蔡女承租1年，租約到期後，曾口頭要續租，但後續沒有繳交房租，26日林男前往整理廠房，發現橘色塑膠桶裝有水泥，翻倒後部分水泥掉落，露出一條手臂，讓這起桶屍案曝光。

蔡女的陳姓前男友3年前被列失蹤人口，檢方27日複訊後將蔡女轉列被告，諭知蔡女請回，並限制出境、出海。今天確認死者身分後，檢方不排除再傳喚蔡女到案。（編輯：黃世雅）1111031