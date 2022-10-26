台中神岡桶屍案死者戴男錶 警帶回1關係人不排除有共犯在逃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市神岡區一處鐵皮工廠被發現塑膠桶內藏有一具屍體，警方獲報前往並封鎖現場，目前帶回一名女性關係人及相關贓證物，不排除有共犯在逃，全案朝殺人罪偵辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市神岡區大洲路一處鐵皮工廠，今天被發現塑膠桶內藏有一具屍體，露出的手臂戴著男錶，警方初判為男性，目前帶回一名女性關係人，不排除有共犯在逃，全案朝殺人罪偵辦。

台中市豐原警分局今天中午12時50分接獲林姓民眾通報，在神岡區大洲路一處鐵皮工廠內，發現一個橘色塑膠桶，上面鋪有水泥，但因發出陣陣惡臭，林男驚覺有異，推倒塑膠桶，部分水泥掉落後，卻露出一隻手臂，嚇得馬上報警。

警方獲報到場立刻封鎖現場，塑膠桶內只見露出部分手臂，已經蠟化，顏色呈現黑黃色，手臂上戴著男錶，研判應為男性，有待法醫檢驗DNA，釐清身分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屍體幾乎都在塑膠桶內被水泥封住，預計由專業人員先將屍體敲出後，警方報請檢察官、法醫相驗。警方下午前往西屯區帶回1名33歲的女性關係人，目前了解釐清案情，全案朝殺人罪偵辦，不排除有共犯在逃。

警方初步調查，林姓男子將承租來的工廠，再租出給這名女性關係人，租約108年到109年，合約期滿後，女子曾口頭說要繼續承租，但都沒有實際簽約，2年來也沒有繳過房租，林男今天前往整理工廠，才發現這起桶屍案。（編輯：謝雅竹）1111026