橋頭桶屍案 行凶情侶各判19年7月、17年8月定讞

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（中央社記者蕭博文台北26日電）高捷橋頭糖廠站前空地109年間發現桶屍，檢警查出吳姓男子、熊姓女子情侶涉嫌殺害林姓女子並以鹽酸滅屍。二審判吳男19年7月徒刑，熊女17年8月，案經最高法院駁回上訴定讞。

全案緣於，吳男及熊女民國103年交往期間，得知在鳳山經營卡拉OK的林女打算退休，由熊女支付新台幣5000元押金後接手。

林女事後得知房東不願續租，於103年12月11日前往店內當面告知；吳男、熊女不甘先前投入整頓店面的心血及開店成本徒然白費，與林女發生肢體衝突，強行將林女剪短髮，並拘禁在店內房間。

翌日凌晨，熊女、吳男不滿林女呼救，進入房內再對林女施暴，導致林女全身大面積瘀傷，無法行走、自理，再開車將林女載往偏遠地區放人，還在尋找棄置地點時，林女就因傷重死亡；2人發現後，經熊女實施人工呼吸無效，於是先找地點埋屍。

同月17日，2人為避免警方追查，挖出遺體帶往橋頭某空地，並由吳男挖洞，放入裝有林女遺體的塑膠桶，倒入鹽酸後，再以水泥覆蓋桶子。直至109年4月2日，空地地主請人除草，怪手挖破塑膠桶，才讓林女遺體重見天日。全案經移送橋頭地檢署偵結起訴。

一審橋頭地方法院以吳男、熊女共同犯私行拘禁、共同殺人、遺棄屍體等罪，判處吳男19年4月徒刑、熊女17年8月徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，依共同殺人、私行拘禁、遺棄屍體等罪，改判吳男19年7個月徒刑，熊女維持原審17年8個月徒刑。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1110826