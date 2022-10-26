台中神岡桶屍案 死者手臂蠟化推估死亡超過2年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市神岡區大洲路一處鐵皮工廠內發現一起桶屍命案，露出一截手臂已蠟化，推估死亡時間超過2年，警方依據手臂戴的男錶研判為男性，帶回一名女性關係人，不排除共犯在逃，全案朝殺人案偵辦。

台中市豐原警分局今天中午接獲林姓民眾報案，他在神岡區大洲路的鐵皮工廠內，發現一桶發出惡臭味的橘色塑膠桶，他推倒塑膠桶時，部份水泥掉落，露出一隻手臂，嚇得他馬上報警。

警方派遣鑑識小組，現場拉起封鎖線，水泥未完全包覆的地方，露出一截手臂，手臂上戴著男錶，警方推斷死者身分為男性；水泥塊在搬運過程中，部分水泥塊掉落，露出藍色的塑膠袋，而藍色的塑膠袋中還有黑色的液體。

警方判斷，死者應先是被殺害後，接著裝進塑膠袋中，再放入塑膠桶內灌入水泥；因露出的手臂都已蠟化，顏色為黑黃色，推估死亡時間超過2年，不排除是兩年前被通報失蹤的陳姓男子。死者確切身分有待法醫比對DNA確定。

警方調查，年約60多歲的林男向地主承租二處工廠，將其中一處再轉租給另名30多歲女子，警方今天下午4時也前往西屯區帶回承租工廠的女子，目前列為關係人釐清案情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據了解，林男與女子的租約自民國108至109年，合約期滿後，女子曾口頭說要繼續承租，2年來都沒有繳過房租，他今天前往整理廠房，因惡臭味發現這桶桶屍，才讓命案曝光。

工廠約十幾坪，警方封鎖現場後，發現場內僅堆放多個塑膠桶、水泥攪拌器、厚棉被；屍體大部分都被水泥封住，目前運往台中市生命禮儀所，由專業人士敲掉水泥，明天報請檢察官相驗，全案目前朝殺人罪偵辦，不排除有共犯在逃。（編輯：陳仁華）1111026