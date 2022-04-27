台中雙桶屍案 主嫌徐德益一審被判死刑

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徐德益等人殺害蔡姓少女後裝桶棄屍，徐德益又因詐騙案怕被指認，殺害黃姓被害人裝桶棄屍。台中地院27日依殺人等罪，判處徐德益死刑。圖為黃姓被害人遭槍殺後水泥封屍棄置苗栗縣銅鑼鄉山區，棄屍地點偏僻。（民眾提供）

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（中央社記者蘇木春台中27日電）男子徐德益等人殺害蔡姓少女後裝桶棄屍，徐德益又因詐騙案怕被指認，殺害黃姓被害人裝桶棄屍。台中地院今天依殺人等罪，判處徐德益死刑，其餘人無期徒刑至12年8月徒刑，可上訴。

台中地院今天上午宣判案件，僅有被告林宥廷與童睿明到庭聽判，其餘被告未到庭。

依據檢方起訴書指出，36歲徐德益以土地買賣、貸款為業，民國106年與15歲的陳姓少女交往，徐德益105年間起雇用25歲男子王閔正工作，王閔正與16歲的蔡姓少女交往，徐德益因此邀約蔡女在他手下工作。

蔡女得知徐德益會指派王閔正從事不法行為，因此常阻止王閔正參與，引發徐德益不滿，加上蔡女與陳女有嫌隙，王閔正欲與蔡女分手等原因，因此徐德益等人決定殺害蔡女。

106年5月間，徐德益邀王閔正等人在住處飲酒，蔡女因不勝酒力至房間休息，王閔正、徐德益、陳女尾隨進入房內，由王閔正與徐德益壓制蔡女後，由陳女與王閔正持鐵鎚重擊蔡女頭部，徐德益再以剪刀刺向蔡女胸口致死，徐德益等人再將遺體裝進大型塑膠桶內，並載往徐德益位於台中市豐原區的老家藏放。

另徐德益於107年初，因辦理放款認識26歲林宥廷、48歲張集喬，張集喬因友人介紹，得知被害人黃男的友人何男欲辦理土地貸款，張集喬便將貸款案介紹給徐德益承接，何男將貸款文件交付徐德益後，徐德益卻逕自將土地出售得利。

經何男發現受騙，對徐德益等人提出詐欺告訴，黃男與徐德益於108年5月間到地檢開庭，徐德益認為黃男的證詞對自己不利，與陳女、林宥廷、王閔正、張集喬，及友人21歲童睿明、22歲趙子真、21歲宋文達等人，謀議殺害黃男。

108年6月5日上午，黃男前往台中地檢開庭時，徐德益指示林宥廷等人帶走黃男，前往一處養狗場後，接連毆打黃男並注射毒品，再持改造手槍朝黃男頭部開槍致死。

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徐德益等人將黃男屍體裝入橘色塑膠桶，並倒入水泥粉以膠帶封住桶蓋，載往苗栗縣銅鑼鄉路邊竹林掩埋。案經台中地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心等單位偵辦後，帶回徐德益等人偵辦，並依殺人等罪起訴。

台中地院審理後，今天判處徐德益2個死刑，合併應執行死刑、褫奪公權終身；林宥廷應執行無期徒刑、褫奪公權終身；王閔正應執行無期徒刑；張集喬應執行18年；童睿明應執行12年8月；趙子真應執行19年6月；宋文達應執行12年8月，另外陳女由少年法庭審理中。（編輯：謝雅竹）1110427