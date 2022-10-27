台中桶屍案 關係人轉列被告檢複訊後請回限制出境

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市神岡區一處工廠發生桶屍案，承租工廠的蔡女原被列為關係人遭警方帶回釐清，檢方今天複訊後將蔡女轉列被告，因遺體仍待釐清身分，檢方晚間諭知蔡女請回，並限制出境、出海。

台中地檢署今天告訴中央社記者，全案於26日獲報後，檢方立即指揮台中市警察局豐原分局、刑警大隊組成專案小組，第一時間採集現場相關跡證並進行調查。

檢方指出，檢察官今天進行相驗及解剖程序，將相關檢體交由法務部法醫研究所進行鑑驗，警方並通知蔡女、疑似死者的家屬等人到案說明後，被告蔡女經檢察官訊問後，因尚待相關鑑定報告以釐清死者身分及確切死因，諭知蔡女請回，並限制出境、出海。

檢警查出，發現桶屍的工廠由林姓男子向地主承租後，再轉租給蔡女，蔡女承租1年，租約到期後，曾口頭要續租，但後續沒有繳交房租，昨天林男前往整理廠房，發現橘色塑膠桶裝有水泥，翻倒後部分水泥掉落，露出一條手臂，讓這起桶屍案曝光。

警方指出，死者為40多歲男性，身高約160至170公分，手臂戴有手錶，身穿長衣、長褲，沒有穿著鞋子，背後有刺青，但圖案已無法辨識。

警方昨天帶回承租工廠的蔡女釐清案情，並將蔡女列為關係人，專案小組於今天重回工廠，採集遺留在地上的水泥塊，全案警方朝殺人罪偵辦，不排除有其他共犯。（編輯：陳仁華）1111027