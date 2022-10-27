台中神岡桶屍案 男子塑膠袋棉被水泥三層封屍

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市神岡區一處工廠發生桶屍案，檢警今天相驗釐清死者身分。男子遭塑膠袋、棉被包裹，放置桶中灌入水泥封屍，放置10坪大的工廠內，承租廠房女子目前列為關係人。

台中市神岡區昨天下午發現桶屍，當處是林男向地主承租二處工廠中的一處轉租給女子，女子承租1年後，曾口頭承諾要續約，但都沒有繳交房租。

昨天林男前往整理廠房，在鐵門旁發現一桶橘色塑膠桶裝有水泥發出惡臭味道，他將塑膠桶移動到另一個廠房，推倒時部分水泥掉落，赫然發現一隻手臂，嚇得他馬上報警，讓該起案件曝光。

警方在現場拉起封鎖線，採集相關證據，並在廠房內發現水泥攪拌器、綑成一團的棉被等物品。依據屍體手臂上戴著手錶，初步研判死者身分為男性。

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據了解，男子被透明塑膠袋、深色床單層層包裹後，放入橘色塑膠桶內，再灌入水泥封屍，放置在神岡區一處鐵皮工廠內，昨天被發現時，手臂已經蠟化，塑膠袋內有黑色的液體，初步可看出屍體的姿勢成蜷曲狀。

因屍體大部分都被水泥覆蓋，昨天晚上檢警連桶帶著水泥塊運走，今天上午進行相驗，確認死者身分。而承租廠房的女子目前被列為關係人，她自昨天下午到案後幾乎保持緘默，神色自若，目前仍在分局內，配合偵訊。（編輯：陳清芳）1111027