男往飼養場丟摻農藥食物毒死2狗 二審仍判1年3月

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）賴姓男子將土地出租作流浪狗飼養場，卻涉嫌將摻有「托福松」農藥的食物丟進狗場內，造成2隻狗中毒身亡，二審今天維持一審判決、1年3月有期徒刑，併科罰金50萬元。

一審判決書中指出，賴男將苗栗一處土地租給台灣幸福狗流浪中途協會，作為狗場飼養流浪狗。賴男在民國111年5月間，駕駛車輛到狗場，他步行到狗場、魚池交界處，將摻有農藥「托福松」的食物丟入狗場圍籬內，導致2隻狗食用後嘔吐中毒倒地，另3隻狗食用嘔吐物後也中毒。

賴男隨後駕車離開，幸福狗協會員工發現狗兒倒地、口吐白沫，調閱監視器發現上述情事後，報警處理；經檢測，死掉犬隻胃內容物檢出「托福松」農藥成分。

黃男一審否認涉案，他辯稱，當天只是在魚池出水口以魚網清理落葉、垃圾，沒有用毒藥去害狗；黃男委任律師辯護，狗場地處開闊，任何人都可靠近，案發時對面工廠人來人往，此協會也曾因犬隻有踐踏他人菜園，發生犬隻遭他人毒殺事件，因此有他人犯案的可能。

但法官認為，案發處沒有可供人行走道路，狗場雖然開闊，但外人無法輕易靠近，案發時，監視器僅拍下賴男靠近；且賴男自述每次靠近魚池旁，狗都一直吠叫，讓他覺得很吵，顯見賴男可能心生不滿，毒殺犬隻，非完全無犯罪動機。

犬貓被稱為「毛小孩」，許多人視為人類最忠實朋友，殺害犬貓能讓人如同失去家人般痛苦，符合動物保護法規定，使用藥物致複數動物死亡「情節重大」情形，一審依法判刑1年3月，併科罰金新台幣50萬元。

賴男不服上訴，台中高分院今天審結宣判，認定一審量刑妥適、無違背法令，駁回賴男上訴，維持原判。全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）1130507