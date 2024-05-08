淡水裝潢公司命案老闆17歲兒涉殺人 疑共犯員工羈押禁見

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）新北市淡水裝潢公司命案，1名未成年少年涉行凶，另查出1名張姓員工涉持菸灰缸敲死者頭部，士檢聲押禁見張男。士林地院昨天裁定少年收容，今天凌晨裁定張男羈押禁見。

全案緣於，裝潢公司陳姓老闆5月5日因金錢糾紛與前員工李姓男子談判，雙方發生衝突，李男身中多刀。消防人員將李男送醫急救後被宣告不治，致命傷在心臟。

新北市警察局淡水警分局指出，陳男供稱因要求李男歸還侵吞的工程款未果，雙方產生口角，李男從隨身包拿出藏匿的刀子威脅，他也從桌下拿出折疊刀對峙，雙方在推擠時，李男胸、肩部及身上多處遭刺。

警方將陳男依殺人罪嫌移送士林地檢署。士檢檢察官偵訊後，查出涉嫌行凶者是陳男的未成年兒子，改依頂替罪聲押禁見陳男。士林地方法院裁定陳男以新台幣5萬元交保，但陳男覓保無著，法院改裁定羈押禁見。

涉行凶的少年到案後坦承犯行，警方把少年移送士林地方法院少年法庭。法官審理後昨天裁定，少年雖坦承犯行，但犯罪嫌疑重大，僅以責付顯不適當，裁定將少年收容於少年觀護所，未來將決定是否移送地檢署偵辦。

此外，警方依據現場員工證詞，另查出1名張姓員工涉持菸灰缸敲擊死者頭部，依殺人罪嫌將張男送辦。士檢檢察官偵訊後，改依重傷害未遂罪把張男聲押禁見。

士院漏夜開庭訊問後，認為張男涉犯重傷未遂，嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，有高度逃亡可能，且有事實足認有勾串共犯、證人之虞，有羈押的必要，今天凌晨裁定羈押，並禁止接見通信。（編輯：戴光育）1130508