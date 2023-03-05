女頂替肇逃男友遭起訴 檢方程序有誤獲判不受理

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（中央社記者劉世怡台北5日電）應姓女子為無照肇事逃逸的男友，向警方稱是她駕車，檢方偵查庭時坦承頂替，檢方依頂替罪起訴並聲請簡判。高院審酌檢方未踐行向她告知涉犯頂替罪名程序，判決公訴不受理確定。

依據台灣高等法院判決指出，民國110年1月底，沒有駕照的林姓男友開車搭載應姓女子，車子行經新北巿中和區路段時與他車發生碰撞逃逸，他車車主因受傷而報警提告。

警方通知前往製作筆錄，應女在男友陪同應訊時，明知男友是實際駕駛人，卻向警員虛偽供稱，她是當天實際駕駛人並以駕駛人身分接受詢問而頂替男友。案件移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署就此案召開偵查庭，應女向檢察官承認「當天不是我開車，是我男友開車的‥因為男友說他沒有駕照‥後來做筆錄時，我沒有想這麼多就跟警察說是我開的」。

案件交送調解，應女和男友與受害車主成立調解。新北地檢署以應女犯肇事逃逸、過失傷害列為被告，傳喚受害車主製作筆錄後，即以同一案號，對應女依頂替罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑，同時對原本涉犯肇事逃逸、過失傷害案件，處分不起訴。

新北地方法院認為，應女被控頂替案件部分，檢方漏未踐行告知應女所犯罪名有「頂替罪嫌疑」，忽略應女訴訟上防禦權，起訴程序不合法，判決公訴不受理。

新北地院判決指出，檢察官於訊問應女時，原先所告知的罪名是「肇事逃逸、過失傷害」，卻在應女承認頂替後，即依應女於「他案」偵查中的供述，去認定應女涉犯頂替罪嫌，換言之，檢察官並沒有為犯罪嫌疑罪名的告知，即沒有做完整刑事訴訟程序權益告知。

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檢方不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理；二審指出，綜觀全部案卷資料，檢察官就應女涉頂替罪，從未簽分案號，或有任何立案偵查的表述等，檢察官並未為罪名變更（或增加）告知，且於偵訊後4個月之久，突襲提起公訴並聲請簡易判決處刑，無異剝奪應女的基本訴訟權利，使她無從行使防禦權利。

二審日前維持原審認定，駁回檢察官上訴，仍判公訴不受理，全案確定。（編輯：李錫璋）1120305